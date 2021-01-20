Метель и похолодание до -18 ожидаются в Ленобласти в четверг

В регионе будет метель. Фото: pixabay.com

В регионе будет метель. Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют, что в четверг, 21 января, в Ленинградскую область придут снег, метель и ночные заморозки до -18 градусов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в 47 регионе установится облачная погода. В большинстве районов ночью пройдет небольшой снегопад, который усилится днем. На западе области ожидается слабая метель и сильный снег. Жителей юго-запада ждет мокрый снег и гололед.

Ветер завтра будет умеренным, он подует с юга, юго-востока. Грядущей ночью в Ленобласти подморозит до -10…-15 градусов, на востоке температура воздуха опустится до -18 градусов.

Днем потеплеет до -6…-11 градусов, на юго-западе будет значительно теплее — до -2 градусов.

Жителей региона предупреждают о гололедице и сложной обстановке на дорогах. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 900 единиц техники устраняют последствия ночного снегопада в Петербурге.