В «Галерее» блогер-миллионник подрался с мигрантами

В &#171;Галерее&#187; блогер-миллионник подрался с мигрантами
Охранник разнял две компании. Фото:galeria.spb.ru

Тиктокер рассказал, что вместе с друзьями заступился за незнакомую девушку.

В петербургской «Галерее» сегодня, 20 января, произошла драка с участием блогеров и мигрантов. Об этом рассказал тиктокер Парвиз Беназиров в своем Instagram-аккаунте.

Он заявил, что находился в торговом центре вместе с друзьями, когда заметил, как к какой-то девочке пристают посетители «Галереи». Пока знакомые горожанки бездействовали, блогер решил вмешаться в происходящее. Словами конфликт уладить не удалось, поэтому началась потасовка.

«Мы лишь заступились за девочку, которую даже особо не знали и самое крутое то, что заступились мы! А не ее друзья. Ее друзья трусливо смотрели со стороны и говорили: «О-о-о что-то начинается»»,

— делится Беназиров.

Всех участников драки успокоили охранники и отвели в подсобку для выяснения обстоятельств инцидента. На самых агрессивных составили административные протоколы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово пьяные посетители кафе устроили массовую драку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
блогер галерея драка новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МО «Смольнинское» задержали 13 депутатов, которые мешали досугу детей
В Центре Гамалеи рассказали, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса
В Минздраве рассказали, когда в России сформируется коллективный иммунитет ...
Британцы обсуждают видео с окунающимся в прорубь Путиным
В Пскове больной COVID-19 выжил после 90-процентного поражения легких
В Колпино каршеринг врезался в автобус
Заболевшая коронавирусом Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм
Президент Чехии сделал прививку от коронавируса