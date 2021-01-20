В «Галерее» блогер-миллионник подрался с мигрантами

Тиктокер рассказал, что вместе с друзьями заступился за незнакомую девушку.

В петербургской «Галерее» сегодня, 20 января, произошла драка с участием блогеров и мигрантов. Об этом рассказал тиктокер Парвиз Беназиров в своем Instagram-аккаунте.

Он заявил, что находился в торговом центре вместе с друзьями, когда заметил, как к какой-то девочке пристают посетители «Галереи». Пока знакомые горожанки бездействовали, блогер решил вмешаться в происходящее. Словами конфликт уладить не удалось, поэтому началась потасовка.

«Мы лишь заступились за девочку, которую даже особо не знали и самое крутое то, что заступились мы! А не ее друзья. Ее друзья трусливо смотрели со стороны и говорили: «О-о-о что-то начинается»»,

— делится Беназиров.

Всех участников драки успокоили охранники и отвели в подсобку для выяснения обстоятельств инцидента. На самых агрессивных составили административные протоколы.

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