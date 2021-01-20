Британцы обсуждают видео с окунающимся в прорубь Путиным

Пользователей восхитила физическая форма президента, а также лютые российские холода.
Читатели британской Daily Mail активно обсуждают видео, на котором президент России Владимир Путин окунается в прорубь на Крещение. Об этом пишет РИА Новости.
На кадрах видно, как политик заходит в ледяную воду, крестится, а затем трижды окунается. Многие пользователей удивило, что в минус 17 градусов вода не замерзла, а другие поразились физической форме Путина.
«В десять раз более крутой лидер, чем наш!»
— написал один из комментаторов.
Известно, что президент занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Также он уверяет, что не имеет вредных привычек и старается правильно питаться.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 35 тысяч петербуржцев окунулись в прорубь на Крещение. Подведомственные комитету учреждения направили следить за купаниями почти 80 спасателей и 14 специальных машин, в том числе сотрудников Поисково-спасательной службы и пожарно-спасательных отрядов Петербурга.