Британцы обсуждают видео с окунающимся в прорубь Путиным

Пользователей восхитила физическая форма президента, а также лютые российские холода.

Читатели британской Daily Mail активно обсуждают видео, на котором президент России Владимир Путин окунается в прорубь на Крещение. Об этом пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как политик заходит в ледяную воду, крестится, а затем трижды окунается. Многие пользователей удивило, что в минус 17 градусов вода не замерзла, а другие поразились физической форме Путина.

«В десять раз более крутой лидер, чем наш!»

— написал один из комментаторов.

Известно, что президент занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Также он уверяет, что не имеет вредных привычек и старается правильно питаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 35 тысяч петербуржцев окунулись в прорубь на Крещение. Подведомственные комитету учреждения направили следить за купаниями почти 80 спасателей и 14 специальных машин, в том числе сотрудников Поисково-спасательной службы и пожарно-спасательных отрядов Петербурга.