В Минздраве рассказали, когда в России сформируется коллективный иммунитет к COVID

В Минздраве рассказали, когда в России сформируется коллективный иммунитет к COVID
Михаил Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу. Фото: сайт Кремля

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у жителей России может сформироваться до середины 2021 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова главы Минздрава, главным условием для формирования коллективного иммунитета является 60-процентная доля вакцинированного населения, что равняется около 68,6 млн россиян.

По словам Мурашко, власти рассчитывают, что таких показателей получится достичь в текущем полугодии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре объяснили, с чем связан рост заболеваемости COVID в Петербурге. Лидерство Северной столицы по приросту новых случаев коронавируса связано, в том числе с более низкими по сравнению с Москвой темпами вакцинации, добавила собеседница агентства.

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