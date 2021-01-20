В Минздраве рассказали, когда в России сформируется коллективный иммунитет к COVID

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у жителей России может сформироваться до середины 2021 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова главы Минздрава, главным условием для формирования коллективного иммунитета является 60-процентная доля вакцинированного населения, что равняется около 68,6 млн россиян.

По словам Мурашко, власти рассчитывают, что таких показателей получится достичь в текущем полугодии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре объяснили, с чем связан рост заболеваемости COVID в Петербурге. Лидерство Северной столицы по приросту новых случаев коронавируса связано, в том числе с более низкими по сравнению с Москвой темпами вакцинации, добавила собеседница агентства.