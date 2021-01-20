Российский школьник скончался прямо во время урока

Школьник потерял сознание во время урока. Фото: pixabay.com

Школьник потерял сознание во время урока. Фото: pixabay.com

Подросток умер при неназванных обстоятельствах.

В городе Шахты Ростовской области произошла трагедия – в школе во время урока умер подросток. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию города.

Известно, что все случилось с одним из учеников десятого класса.

«Все органы, в том числе надзорные, проводят проверки в учреждении»,

— заявил глава администрации.

По предварительным данным, парень по неустановленной причине потерял сознание. На место вызвали медиков, которые не успели оказать помощь. Они же констатировали смерть школьника. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школа в Петергофе получила предупреждение после 43 случаев коронавируса. В школе провели санитарно-эпидемиологическое расследование, которое показало, что руководство учреждения не приостановило учебный процесс при отсутствии 20% учеников по болезни.