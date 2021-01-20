ЗакС не против назначения сына Пиотровского на пост вице-губернатора

ЗакС не против назначения сына Пиотровского на пост вице-губернатора
Борис Пиотровский займет новую должность. Фото: instagram

Кандидатуру поддержали 35 депутатов и только восемь оказались против.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга решило поддержать кандидатуру Бориса Пиотровского, который претендовал на пост вице-губернатора Северной столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сына Михаила Пиотровского, возглавляющего Эрмитаж, поддержали 35 депутатов, восемь оказались против назначения и один человек воздержался.

Напоминаем, что с сентября 2020 года Борис Пиотровский являлся первым заместителем председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Он закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и имеет степень кандидата наук.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов направил на согласование в ЗакС кандидатуры Бориса Пиотровского и Сергея Дергваля на пост вице-губернаторов Петербурга.

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