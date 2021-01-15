Беглов направил на согласование в ЗакС кандидатуры Бориса Пиотровского и Сергея Дергваля на пост вице-губернаторов Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в ЗакС представление на согласование Бориса Пиотровского и Сергея Дрегваля вице-губернаторами города.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, сын директора Эрмитажа Борис Пиотровский стал кандидатом на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта. Напомним, с 14 сентября 2020 года Борис Пиотровский занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре города на Неве.

Сергей Дрегваль, который в последние годы работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», а с 23 ноября 2020 года занимает пост советника губернатора города, предложен на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.

В настоящее время вопросы культуры курирует вице-губернатор Владимир Кириллов, который, по данным СМИ, вскоре возглавит Музей истории Санкт-Петербурга. Ранее стало известно, что Александр Колякин решил покинуть пост директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Председатель Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко подтвердил Gazeta.SPb.ru информацию о его увольнении. «Да, он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — заявил глава ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первым заместителем председателя Комитета по культуре был назначен Борис Пиотровский.