Рэпер Тимати прилетел в Москву после новости о госпитализации Решетовой

Поклонники уверены, что артист захотел поддержать свою экс-возлюбленную.

Рэпер Тимати вернулся в Москву после того, как появилась новость о госпитализации его экс-возлюбленной Анастасии Решетовой. Об этом он сообщил в Instagram.

Артист не объяснил, почему прилетел в Россию, но поклонники решили, что это связано с самочувствием модели. Фанаты верят, что между Тимати и Решетовой до сих пор возможны серьезные отношения.

Известно, что Решетова выложила фотографию из больницы, где ей поставили капельницу. Сразу после этого Тимати оказался в Москве и перестал выходить на связь с подписчиками.

Экс-возлюбленные, комментируя слухи о воссоединении, уверяли, что между ними ничего нет, кроме теплых отношений ради общего ребенка. Тем временем поклонники считают, что Тимати держит все в тайне из-за участия в проекте «Холостяк».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпер Тимати вышел в свет с Вербовой: поклонники успели их «поженить».