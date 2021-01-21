ФСБ проверит «Госпиталь для ветеранов войн» за завышенные надбавки «мертвым душам»

ФСБ проверит «Госпиталь для ветеранов войн» за завышенные надбавки «мертвым душам»
Госпиталь для ветеранов войн. Скриншот: Google-карты

В Северной столице Федеральная служба безопасности заинтересовалась одной из клиник, где размещают больных с коронавирусом. «Госпиталь для ветеранов войн» попал под внимание органов после постоянных завышенных надбавок сотрудникам.

Как сообщает АБН, из 2 тыс. сотрудников больницы 52 постоянно получали надбавки к зарплате. При этом среди данных врачей находились так называемые «мертвые души».

Отметим, что события в госпитале случились еще осень после проверок, когда клинку покинула руководитель планово-экономического отдела Майя Лебзак, а также начальник отдела платных услуг – Зураб Какушадзе.

Таким образом, делами клиники заинтересовались в ФСБ. Ведомство проведет расследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге вакцинацию от Covid-19 будут проводить выездные бригады.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпиталь для ветеранов войн завышенные надбавки мертвые души новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Миллер и Дзюба попали в список самых влиятельных людей российского футбола
ФСБ проверит «Госпиталь для ветеранов войн» за завышенные надбавки «мертвым ...
Семь машин столкнулись на Гидротехников и парализовали движение троллейбусов
Утренние пробки в Петербурге 21 января оценили в четыре балла
Жителей Петербурга ожидают метели и до -8 градусов в четверг
В Оренбургской области четыре человека скончались в ДТП
В России число прибывших иностранцев снизилось на 70%
Трещины в стенах и утечка газа вызвали беспокойство жителей на Двинской