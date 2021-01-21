ФСБ проверит «Госпиталь для ветеранов войн» за завышенные надбавки «мертвым душам»

В Северной столице Федеральная служба безопасности заинтересовалась одной из клиник, где размещают больных с коронавирусом. «Госпиталь для ветеранов войн» попал под внимание органов после постоянных завышенных надбавок сотрудникам.

Как сообщает АБН, из 2 тыс. сотрудников больницы 52 постоянно получали надбавки к зарплате. При этом среди данных врачей находились так называемые «мертвые души».

Отметим, что события в госпитале случились еще осень после проверок, когда клинку покинула руководитель планово-экономического отдела Майя Лебзак, а также начальник отдела платных услуг – Зураб Какушадзе.

Таким образом, делами клиники заинтересовались в ФСБ. Ведомство проведет расследование.

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