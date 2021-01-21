В Москве начнут работать музеи и выставочные центры с 22 января

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о смягчении в городе коронавирусных ограничений. С 22 января свою деятельность возобновят многие досуговые центры. Информация об этом появилась на официальном сайте градоначальника столицы.

Сергей Собянин подписал указ о том, что с 22 января многие сферы жизни Москвы возвращаются к привычной работе. Связано это с тем, что распространение коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм.

Таким образом, с завтрашнего дня в столице начнут работать по обычному графику колледжи, учреждения допобразования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Транспортные карты школьников разблокируют. Однако вузы продолжат учиться дистанционно.

Кроме этого, в театрах будет разрешено увеличить количество зрителей с 25% до 50%. Такое же число разрешено к посещению детских развлекательных центров и лагерей дневного пребывания.

С 22 января возобновляется работа музеев библиотек, также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий.

Однако общепит продолжит работать в прежнем режиме, – с 23:00 до 6:00 кафе и бары будут закрыты для москвичей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что в Центре Гамалеи рассказали, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса.