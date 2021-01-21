Более 31 тысячи петербуржцев сдали тесты на Covid-19 за сутки

Жители Северной столицы проверяются на наличие коронавирусной инфекции. За минувшие сутки врачи города приняли 31 тыс. 108 пациентов, которые хотели сдать пробы на болезнь.

Об этом стало известно в четверг, 21 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Петербурге за сутки обработали 3 тыс. 913 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Кроме этого, с начала октября 138690 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

В ноябре в Санкт‑Петербурге стартовал проект «Подвези врача». Автоволонтёры на личном транспорте подвозят врачей на вызовы к больным. 183 добровольца стали участниками этой акции. Они вместе с медиками помогли получить своевременную медицинскую помощь пациентам по 7156 адресам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге вакцинацию от Covid-19 будут проводить выездные бригады.