Срочника Шамсутдинова приговорили к 24,5 года колонии строгого режима

Рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов отправится в колонию строгого режима за убийство восьми человек в войсковой части в Забайкальском крае. Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил мужчину к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщает ТАСС, решение суд принял сегодня в четверг, 20 января. Отмечается, что Шамсутдинова признали виновным в расстреле своих сослуживцев.

«Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – заявила судья на заседании.

Кроме этого, солдат будет обязан выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию. Общая сумма морального вреда составила 9,8 млн рублей.

Однако данный приговор, по словам адвоката трех потерпевших Сергея Грицко, слишком мягкий, поэтому сторона обвинения будет его обжаловать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову запросили 25 лет строгого режима.