Эксперт объяснил, как вычислить камеру слежения, спрятанную в помещении

Определить камеру слежения можно, используя профессиональные детекторы электромагнитного излучения. Они продаются в интернете и считывают волны, излучаемые камерами. Фото: pixabay

Определить камеру слежения можно, используя профессиональные детекторы электромагнитного излучения. Они продаются в интернете и считывают волны, излучаемые камерами. Фото: pixabay

Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов объяснил, что бытовая слежка, — в отелях, съемных квартирах, офисах, — встречается редко, однако полностью исключать такую вероятность не стоит.

В случае возникновения подозрений можно проверить помещение на наличие камер самостоятельно. В первую очередь, стоит обратить внимание на датчики дыма, картины, мягкие игрушки, необычное расположение электроники, поскольку гаджеты для слежки, как правило, прячут рядом с другими предметами, чтобы отвлечь внимание, передает рекомендации эксперта агентство «Прайм».

Кроме того, можно выключит свет в комнате и исследовать помещение с помощью телефонного фонарика. Световые блики могут говорить о том, что в комнате все же есть скрытая камера, то которой и отражается свет. Также есть возможность приобрести легальную программу, которая отображает все устройства в комнате, подключенные к интернету. С помощью такого софта можно вычислить камеры, подключенные к сети.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каких случаях лучше не ставить смартфон на зарядку.