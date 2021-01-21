Количество террористических преступлений в России за 2020 год выросло на 30%

Согласно статистическим данным, предоставленным МВД России, в 2020 году на территории страны стало на 29,7% больше террористических преступлений и на 42,4% — экстремистских.

По информации ведомства, с января по декабрь было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера и 833 преступления экстремистского характера. При этом, как свидетельствует статистика, из общего числа зарегистрированных правонарушений 623 были совершены в текущем году.

Кроме того, среди планировавшихся экстремистских и террористических преступлений 226 должны были совершиться за пределами России. Еще 71 криминальный эпизод террористического и экстремистского характера раскрыли стадии приготовления и покушения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предлагают ужесточить наказание за налоговые преступления.