Количество террористических преступлений в России за 2020 год выросло на 30%

Количество террористических преступлений в России за 2020 год выросло на 30%
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Согласно статистическим данным, предоставленным МВД России, в 2020 году на территории страны стало на 29,7% больше террористических преступлений и на 42,4% — экстремистских.

По информации ведомства, с января по декабрь было зарегистрировано 2 342 преступления террористического характера и 833 преступления экстремистского характера. При этом, как свидетельствует статистика, из общего числа зарегистрированных правонарушений 623 были совершены в текущем году.

Кроме того, среди планировавшихся экстремистских и террористических преступлений 226 должны были совершиться за пределами России. Еще 71 криминальный эпизод террористического и экстремистского характера раскрыли стадии приготовления и покушения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предлагают ужесточить наказание за налоговые преступления.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
2020 год Россия террористические преступления


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матчи «Евро-2020» ограничат движения по 33 улицам Петербурга
В Приморском районе планируют возвести медицинский квартал
Экс-хоккеист «Спартака» найден мертвым в Ленобласти
Состояние Алисы Фрейндлих, борющейся с COVID-19, остается стабильно тяжелым
Более 15 млн рублей заработал Петербург с продажи заброшенных зданий
Количество террористических преступлений в России за 2020 год выросло на 30%
Из Петербурга в Бенин и Анголу отправят 81 тонну замороженной индейки
В России начались массовые рейды по жилым домам