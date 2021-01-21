В России взлетел спрос на антистресс-игрушки на фоне COVID

Популярность антистресс-игрушек связана с трудностью адаптации к рабочему графику после новогодних праздников и тревожностью из-за пандемии. Фото: unsplash

Популярность антистресс-игрушек связана с трудностью адаптации к рабочему графику после новогодних праздников и тревожностью из-за пандемии. Фото: unsplash

Россияне начали массово скупать товары из категории «антистресс». Спрос в январе 2021 года стал рекордным за последние три года.

Эксперты платформы AliExpress Россия выяснили, что в январе 2021 года было продано в два раза больше игрушек, чем за аналогичный промежуток 2020 года. А по сравнению с 2019 годом популярность антистресс-товаров взлетела в три раза.

По мнению аналитиков, такой рост связан с трудностью адаптации к рабочему графику после новогодних праздников и тревожностью из-за пандемии.

Для избавления от стресса россияне часто покупали сквиши, которые могут медленно восстанавливать форму после сжатия. Кроме того, началась новая волна популярности фиджет-спиннеров и антистресс-кубиков.

При этом лидером по числу продаж стал переворачивающийся кинетический спиннер. В тройку самых популярных также попали мягкий сквиш-плитка с шариками для надавливания и вращающийся гироскоп с LED-подсветкой.

Отмечается, что чаще всего в антистресс-игрушках нуждаются жители Москвы и Петербурга — больших городов, которые ассоциируются с быстрым ритмом жизни и трудоголизмом.

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