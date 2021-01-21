В Купчино иномарка скрылась с места ДТП, оставив госномера на дороге

Во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль сбил столб и скрылся с места происшествия, но оставил улики.
Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автомобильная авария произошла на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской. Главный герой происшествия — инормарка «Фольксваген Пассат» красного цвета.
Водитель сбил столб, оборвав линию, и поспешил скрыться с места ДТП. Однако он не заметил, что во время столкновения с машины слетели госномера.
Очевидцы успели заснять автомобиль, когда тот разворачивался и уезжал. На кадрах видно, что переднюю часть легковушки немного смяло. В результате ДТП никто не пострадал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД легковушка сбила дорожного рабочего. Со слов очевидцев, после аварии пострадавший был в сознании. Его госпитализировали.