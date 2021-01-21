В Ленобласти нашли подозреваемого в изнасиловании и убийстве 17-летней давности

В Ленинградской области следователи раскрыли уголовное дело об убийстве, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. Преступление произошло еще 17 лет назад.

Как сообщили в областном Следственном управлении СК, уголовное дело по факту убийства 22-летней девушки из поселка Войсковицы Гатчинского района было открыто в 2003 году.

Предполагаемым преступником оказался 45-летний знакомый потерпевшей. Он был задержан и уже признался в убийстве.

По версии следствия, осенью 2003 года после совместного распития алкоголя в компании мужчина пошел провожать девушку. Он предложил ей заняться сексом, на что получил отказ. Он проигнорировал ответ и изнасиловал потерпевшую, а после задушил.

Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

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