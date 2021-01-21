Петербуржцев просят «защитить» своих детей от митинга 23 января

Родителей школьников предупредили об ответственности за участие детей в митингах. Фото: скриншот "Выборгский район Санкт-Петербурга"

Родителей школьников предупредили об ответственности за участие детей в митингах. Фото: скриншот "Выборгский район Санкт-Петербурга"

В четверг, 21 января, районные администрации и образовательные учреждения Петербурга начали рассылать по соцсетям информацию о несогласованных акциях, в которых могут принять участие подростки.

По мнению руководств администраций и школ, участие детей в митингах обязательно приведет к «психологическим проблемам в будущем и непредсказуемым последствиям сегодня». Посты с подобным содержанием появились, к примеру, в официальных группах Выборгского, Курортного и других районов города, а также пабликах школ и колледжей, в том числе Петровского колледжа.

В опубликованных текстах родителей призвали контролировать контакты своих детей в соцсетях. Также родителей предупредили о привлечении к административной ответственности за участие детей в протестах

Кроме того, родители детей одной из городских школ, пожелавшие сохранить анонимность, заявили, что с учеников взяли подписку о неучастии в митингах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор накажет соцсети за призывы детей на митинги.