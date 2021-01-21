Петербуржцев просят «защитить» своих детей от митинга 23 января

Петербуржцев просят &#171;защитить&#187; своих детей от митинга 23 января
Родителей школьников предупредили об ответственности за участие детей в митингах. Фото: скриншот "Выборгский район Санкт-Петербурга"

В четверг, 21 января, районные администрации и образовательные учреждения Петербурга начали рассылать по соцсетям информацию о несогласованных акциях, в которых могут принять участие подростки.

По мнению руководств администраций и школ, участие детей в митингах обязательно приведет к «психологическим проблемам в будущем и непредсказуемым последствиям сегодня». Посты с подобным содержанием появились, к примеру, в официальных группах Выборгского, Курортного и других районов города, а также пабликах школ и колледжей, в том числе Петровского колледжа.

В опубликованных текстах родителей призвали контролировать контакты своих детей в соцсетях. Также родителей предупредили о привлечении к административной ответственности за участие детей в протестах

Кроме того, родители детей одной из городских школ, пожелавшие сохранить анонимность, заявили, что с учеников взяли подписку о неучастии в митингах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор накажет соцсети за призывы детей на митинги.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети митинг в поддержку навального новости СПб родители


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На борьбу со снегопадом в Петербурге отправили 7200 дворников
Масочный режим в транспорте Петербурга соблюдают 80% пассажиров
«Зенит» разгромил «Ригу» в первом матче года
Петербуржцев просят «защитить» своих детей от митинга 23 января
Роскомнадзор накажет соцсети за призывы детей на митинги
Кокорин переходит в итальянский ФК «Фиорентина»
Умер бывший зампред комитета по благоустройству Михаил Чурилов
Шри-Ланка открыла границы для туристов из других стран