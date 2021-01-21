Более тысячи единиц техники устраняют последствия снегопада в Петербурге

Вечером 21 января в Петербурге прошел большой снегопад. На уборку городских дорог вышло более 1030 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Расчисткой тротуаров и труднодоступных мест заняты 439 дворников.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти и ночью. По предварительным данным, слой свежевыпавшего снега может составить около двух сантиметров.

Кроме того, на дорогах образовалась гололедица, что прибавил работы дорожным службам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.