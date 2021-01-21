Ветеринар рассказала, почему молодые кошки больше других подвержены заболеванию коронавирусом

Ветеринар Динара Бархатова рассказала, как лечить своего питомца, если есть подозрение на коронавирус.

Она отметила, что не стоит медлить в обращением к врачу.

«Лечение чаще всего симптоматическое. Это препараты, которые снижают температуру тела», — сказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Если по анализу крови есть признаки воспаления или бактериальной инфекции, то в этом случае животному назначается терапия.

«Но это только по назначению врача и по определенным исследованиям», — подчеркнула ветеринар.

По словам ветеринара, у кошек коронавирус протекает достаточно в легкой форме.

Согласно исследованию, через 8-10 дней врачи не обнаруживают вируса в легких. В то время как у человека чаще всего наблюдается поражение легких, легочной ткани, то насчет кошек таких данных нет. При это ветеринар отметила, что чаще всего болеют молодые животные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские ученые провели первое в стране исследование коронавируса, выявленного у домашнего кота. Питомец подхватил инфекцию от своих хозяев и уже выздоравливает.