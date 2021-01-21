«Ливерпуль» дома проиграл «Бернли» в матче АПЛ

«Ливерпуль» проиграл «Бернли» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды из Бернли. Единственный гол в этой встрече с пенальти забил Эшли Барнс.

Подопечные Юргена Клоппа находятся на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 34 балла. «Берли» занимает 16-ю строчку с 19 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что действующий чемпион Англии «Ливерпуль» одержал второе поражение в чемпионате. Подопечные Юргена Клоппа уступили «Саутгемптону» в матче 17-го тура со счетом 1:0.