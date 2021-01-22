Ученые рассказали, на что могут указывать хроническая усталость и боль

Ученые рассказали, на что могут указывать хроническая усталость и боль
Первым признаком является хроническая усталость. Фото: Pixabay

Британские ученые провели исследование и выяснили, что два неочевидных признака неврологического характера могут быть симптомами жирового гепатоза.

Это заболевание может появиться, когда жир поступает в организм в избыточном количестве, не усваивается и не перерабатывается, сообщает Express. Первым признаком является хроническая усталость. Она может или возникать периодически, или присутствовать всё время.

Кроме того, боль в плече или правом верхнем отделе живота может говорить о заболевании. Эти неприятные ощущения могут возникать из-за того, что печень увеличивается в размерах.

Рекомендуется при появлении таких симптомов посетить врача, так как именно он может поставить точный диагноз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при этом даже те, кто занимается спортом и придерживается правильного питания, могут столкнуться с проблемой заболевания печени. Зачастую они заменяют сладости фруктами, хотя обильное количество фруктозы может привести к ожирению печени.

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