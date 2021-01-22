В Петербурге ожидается сильный снегопад

В Петербурге ожидается сильный снегопад
Выпадет снег. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице ожидается ухудшение погодны условий.

На город надвигается сильный снегопад, предупреждает МЧС.

По прогнозу синоптиков, в конце дня 21 января и в начале ночи 22 января местами ожидается сильный снег. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим.

«Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение», — рассказали в МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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