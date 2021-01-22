Назначен новый руководитель «Российской национальной библиотеки»

На пост генерального директора Российской национальной библиотеки в Петербурге назначили Владимира Гронского.

Соответствующее распоряжение правительства было подписано в четверг, 21 января. Как сообщило «Агентство Бизнес Новостей», контракт с Гронским рассчитан на пять лет.

Отметим, с 2013 года Владимир Гронский был главой Государственного мемориального музея А.В. Суворова. До сегодняшнего дня пост гендиректора РНБ занимал доктор юридических наук Александр Вершинин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС одобрил назначение сына Пиотровского на пост вице-губернатора. Его кандидатуру поддержали 35 депутатов и только восемь оказались против.