Google может отключить интернет-поиск в Австралии

Google не хочет платить австралийским журналистам за их материалы. Фото: Pixabay

Google не хочет платить австралийским журналистам за их материалы. Фото: Pixabay

Власти Австралии разработали законопроект, согласно которому поисковые системы должны платить издателям за выдачу ссылок на их материалы на странице поиска.

Таким образом австралийские парламентарии надеются поддержать развитие местной журналистики. Американская корпорация Google, в свою очередь, осталась недовольна такими нововведениями и предупредила, что Google Search может прекратить работу в Австралии. «Возможность свободно переходить по ссылкам между веб-сайтами имеет фундаментальное значение для поиска», — объясняет управляющий директор Google Australia Мел Сильва.

При этом премьер-министр государства Скотт Моррисон заявил, что «угрозы» не смогут изменить решение властей. По словам Сильвы, сложившаяся ситуация не является угрозой, она демонстрирует, что инициатива парламента не совместима с реалиями поисковых систем и интернета.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что тем временем в России Google оштрафовали на 3 млн рублей за выдачу запрещенной информации.