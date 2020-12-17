Google оштрафовали на 3 млн рублей за выдачу запрещенной информации

Google оштрафовали на 3 млн рублей за выдачу запрещенной информации
Компанию не первый раз штрафуют за выдачу запрещенных сайтов. Фото: Pixabay

Это уже не первый раз, когда компанию принуждают выплачивать крупные суммы.

Московский суд оштрафовал американскую корпорацию Google на три миллиона рублей. Поисковик продолжает выдавать запрещенную на территории России информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал, что компания прилагает недостаточно усилий для фильтрации поисковых запросов. Это и стало причиной возбуждение административного дела. На то, чтобы выплатить штраф, у Google есть 60 дней.

Напоминаем, что до этого компанию уже штрафовали на полтора миллиона, на 700 и 500 тысяч рублей. Google расплачивается за то, что дает доступ к сайтам с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в работе Google произошел массовый сбой. В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Ставрополя.

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