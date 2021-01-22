Курс доллара превысил 91 рубль в ходе торгов Мосбиржи

Европейская валюта показала рост на 1,46% в ходе валютных торгов на Московской бирже к закрытию предыдущей сессии. Курс составил 91, 1575 рубля.

Данные об этом появились в пятницу, 22 января. Информация о росте евро появилась на сайте площадки в 13:20 по московскому времени.

Отмечается, что последний раз валюта достигала подобной отметки, – выше 91 рубля, – совсем недавно. Такая сумма была зафиксирована 11 января 2021 года.

В итоге, евро поднялся, но к 13:25 уже замедлил свой рост. Валюта торговалась на уровне 91,05 рубля. Данный рост оценили в 1,34%.

Курс доллара же в этот момент подорожал на 1,28%. Его итоговая цена составила 74,7875 рубля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сбербанк подал заявку на регистрацию «сберкоина». Предполагается, что при успешном развитии событий запустить свою криптовалюту кредитной организации удастся уже весной текущего года.