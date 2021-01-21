Сбербанк подал заявку на регистрацию «сберкоина»

Технологию криптовалюты, скорее всего, будут использовать в области цифровых векселей. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Технологию криптовалюты, скорее всего, будут использовать в области цифровых векселей. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Сбербанк подал заявку в Центральный банк РФ на регистрацию собственной криптовалюты. Она получит название «сберкоин».

Об этом в четверг, 21 января, заявил заместитель председатель правления Сбербанка Анатолий Попов. Он напомнил, что с 1 января 2021 года в России действует закон о цифровых финансовых активах, в соответствии с которым Сбербанк и подал заявку на регистрацию собственной платформы. Предполагается, что при успешном развитии событий запустить свою криптовалюту кредитной организации удастся уже весной текущего года.

Финансовые активы, объясняет Попов, смогут выпускать на зарегистрированной площадке, а одним из потенциальных активов станет фиатный коин на рубль — Сбербанк готов работать с этим инструментом. Данная технология была успешно протестирована внутри банка и будет удобной для клиентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты прогнозируют рекордный взлет самой популярной криптовалюты, — биткоина, — в 2021 году. Его стоимость может достигнуть 100 тысяч долларов.