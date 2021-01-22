В Москве начали испытывать летающее беспилотное такси

Возможно, уже в обозримом будущем такси с водителями за рулем станет настоящей редкостью. Фото: pixabay

Возможно, уже в обозримом будущем такси с водителями за рулем станет настоящей редкостью. Фото: pixabay

В столице компания-участник Московского инновационного кластера испытывает дрон-такси, которое может перевозить по воздуху как грузы, так и пассажиров.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По её словам, испытания проходят на малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Беспилотное летающее такси тоже преодолевать расстояние до 100 километров. Размерами дрон почти не отличается от автомобиля — 5 метров на 1,6 метров. Он способен взлетать на 150 метров, приземляться на стандартную парковку маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него.

Летательный аппарат рассчитан на двоих пассажиров и может перевозить грузы до 300 килограммов, развивая скорость до 200 километров в час. «Москва системно поддерживает современные технологичные проекты», — подчеркнула Сергунина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда беспилотный транспорт можно будет встретить на улицах Петербурга.