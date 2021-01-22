В Ленобласти депутат стал фигурантом уголовного дела из-за подозрений в мошенничестве

В Ленобласти депутат стал фигурантом уголовного дела из-за подозрений в мошенничестве
Выясняются все обстоятельства преступления. Фото: pixabay.com

Политик скрыла факт наличия недвижимости, чтобы получить служебную квартиру за 3 миллиона рублей.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении депутата Муниципального образования Выборгского района. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

По предварительным данным, подозреваемая скрыла факт наличия недвижимости, чтобы заполучить служебную квартиру. В итоге ей удалось приобрести право на жилье стоимостью более трех миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и принимают меры по возмещению материального ущерба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сестрорецке у 79-летней пенсионерки телефонный мошенник попросил 300 тысяч рублей для «внука». На вид преступнику было 30-35 лет, ростом около 175-180 см, одет в темно-синюю куртку «Пума», синие джинсы, темные кроссовки и вязаную шапку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленинградская область мошенничество уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«АБЗ-Дорстрой» не сможет сливать сточные воды в Дудергофку
Статус многодетной семьи предлагают получить через МФЦ или «Госуслуги»
Петербуржцев ожидают ледяные дожди плюсовая температура на выходных
Ночные катания на коньках, лыжная экскурсия и Поезд Победы: куда сходить в ...
Стройку рядом с треснувшим домом на Двинской улице приостановят — ...
В Ленобласти депутат стал фигурантом уголовного дела из-за подозрений в ...
СК возбудил дело после гибели трех человек в пожаре на Купчинской улице
Начало массовой вакцинации и отмена тестирования перед плановой ...