В Ленобласти депутат стал фигурантом уголовного дела из-за подозрений в мошенничестве

Политик скрыла факт наличия недвижимости, чтобы получить служебную квартиру за 3 миллиона рублей.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении депутата Муниципального образования Выборгского района. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

По предварительным данным, подозреваемая скрыла факт наличия недвижимости, чтобы заполучить служебную квартиру. В итоге ей удалось приобрести право на жилье стоимостью более трех миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и принимают меры по возмещению материального ущерба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сестрорецке у 79-летней пенсионерки телефонный мошенник попросил 300 тысяч рублей для «внука». На вид преступнику было 30-35 лет, ростом около 175-180 см, одет в темно-синюю куртку «Пума», синие джинсы, темные кроссовки и вязаную шапку.