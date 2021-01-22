В Петербурге дети смогут посещать кружки и секции с 23 января

В Петербурге дети смогут посещать кружки и секции с 23 января
Учреждения возобновят работу. Фото: Pixabay

В Северной столице абсолютно все кружки и секции возвращаются к очному режиму работы. Дети смогут посещать места дополнительного образования с 23 января.

Об этом заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас хорошие новости! С завтрашнего дня в городе работают все — без исключения — учреждения дополнительного образования», – написала чиновник.

Кроме этого, она добавила, что данная тема была одной из самых актуальных в Петербурге в последние два месяца. Открытия кружков и секций ждали как дети, так и их родители.

«Кружки и секции, музыка и спорт, вся эта деятельность возвращается к привычному режиму работы с 23 января», – добавила Ирина Потехина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие последние данные по Covid-19 известны в Петербурге: начало массовой вакцинации и отмена тестирования перед плановой госпитализацией.

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