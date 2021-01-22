Начало массовой вакцинации и отмена тестирования перед плановой госпитализацией: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Сокращение числа выявленных случаев заболевания и госпитализаций, массовая вакцинация, ковид-паспорта и прививки в частных клиниках: Gazeta.SPb публикует актуальные данные по коронавирусу в Петербурге.

За последние сутки коронавирус в Петербурге выявили у 3 104 человек. В этот же период выздоровели 4 696, а умерли 59 петербуржцев. С начала пандемии опасную инфекцию обнаружили у 313 608 горожан. Это данные «Стопкоронавирус.рф».

По состоянию на 21 января лечением ковид-положительных пациентов занимаются 17 городских и 8 федеральных стационаров. Свободно 28,6% коечного фонда. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, количество выявленных случаев Covid-19 сократилось на 4%, а госпитализаций — на 10%.

Однако говорить о спаде заболеваемости коронавирусом в Петербурге, по мнению специалистов Роспотребнадзора, пока рано. Наблюдать за ситуацией в ведомстве намерены до конца января.

Обследование на коронавирус, по данным комитета по здравоохранению, прошли уже более 26 тыс. петербуржцев. Провериться советуют и перед прививкой, например, если у вас есть подозрения, что вы переболели бессимптомно.

Вопрос так называемых «ковид-паспортов» пока, кажется, остается открытым. ВОЗ рекомендует их не вводить из-за недостатка вакцины. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в этом плане озабочена судьбой тех, кому вакцина противопоказана по состоянию здоровья. В Петербурге же эта тема, по словам Олега Эргашева, пока не обсуждается.

Напомним также, что 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Привиться теперь могут граждане не только из групп риска. До этого Gazeta.SPb сообщала, что в петербурге откроются еще 50 соответствующих пунктов. По словам главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, большинство будет работать по субботам, некоторые — по воскресеньям. Также делать прививки против Covid-19 начнут и частные клиники.

Кроме того, в нашем городе отменено обязательное тестирование на коронавирус перед плановой госпитализацией.