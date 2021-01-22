Мужчину, подозреваемого в убийстве в Сестрорецке, арестовали

Жертва преступника скончался из-за серьезности полученных травм.

В Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в убийстве, арестовали до 27 февраля 2021 года. Такое решение вынес Сестрорецкий районный суд, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Все случилось 20 июля 2020 года в квартире на улице Токарева. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в результате которому агрессор избил своего знакомого. Тот получил перелом костей лицевого черепа. Из-за серьезности полученных травм пострадавший скончался.

Подозреваемого удалось задержать далеко не сразу – несколько дней назад. Он не возражал против ареста. Теперь ему предстоит ожидать дальнейшие судебные разбирательства, находясь за решеткой.

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