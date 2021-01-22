Директор петербургской школы опровергла новости про отравление детей

Она отметила, что не зафиксировано ни одного случая отравления из-за школьной столовой.

Директор школы №586 Василеостровского района Елена Зинченко сегодня, 22 января, прокомментировала информацию об отравлении детей в столовой. Об этом сообщает Мойка78.

Она заверила, что ни один из учеников не рассказывал об ухудшении самочувствия и симптомах отравления. Зинченко добавила, что не поступало ни одной жалобы на качество еды в столовой, в противном случае было бы инициировано внутреннее расследование.

Напоминаем, что в СМИ опубликовали данные, согласно которым сразу несколько детей отравились в школе. Судя по всему, тревога оказалась ложной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что годовалую девочку госпитализировали с отравлением средством от насморка в Петербурге. Мать и отец сейчас нигде не работают. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.