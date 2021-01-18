Годовалую девочку госпитализировали с отравлением средством от насморка в Петербурге

Годовалую девочку госпитализировали с отравлением средством от насморка в Петербурге
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга госпитализировали годовалого малыша. Врачи диагностировали острое отравление нафтизином.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 января. Ребенок был госпитализирован в детскую больницу в тяжелом состоянии около 17 часов из своей квартиры.

Как стало известно gazeta.spb.ru, семья, где живет девочка, полная, на учете не состоит. Мать и отец сейчас нигде не работают. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе годовалый ребенок отравился растворителем.

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