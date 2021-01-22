Пожилого петербуржца заподозрили в развращении школьника

Задержанного подозревают в развратных действиях в отношении подростка. Фото: pixabay

Задержанного подозревают в развратных действиях в отношении подростка. Фото: pixabay

В Петербурге следователи задержали пожилого местного жителя по подозрению в развращении подростка.

Об этом сообщили городском Следственном управлении СК России. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело по ч.1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Как следует из материалов уголовного дела, на телефонную линию «Ребенок в опасности!» позвонила петербурженка и сообщила, что неустановленный мужчина надругался над ее 14-летним сыном.

Следователи совместно с полицией задержали подозреваемого: 62-летнего местного жителя. Предполагается, что этой зимой в центре Петербурга мужчина неоднократно совершил преступления сексуального характера в отношении ребенка.

Сейчас решается вопрос об аресте предполагаемого преступника и предъявлении ему обвинения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину, подозреваемого в убийстве в Сестрорецке, арестовали.