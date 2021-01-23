Двое детей погибли при пожаре в частном доме на Сахалине

Двое детей погибли при пожаре в частном доме на Сахалине
В тушении было задействовано 24 сотрудника и 5 единиц техники. Фото: Pixabay

В частном доме в Южно-Сахалинске вспыхнул большой пожар. Двое детей погибли, еще четыре человека попали в реанимацию.

Трагедия случилась в ночь на субботу, 23 января, в двухэтажном частном доме. Там проживала большая семья — двое супругов и пятеро детей. Мать семейства находится в тяжелом состоянии с 40% ожогов. Ее 21-летний сын также в реанимации. 14-летний подросток и пятилетняя девочка получили легкие травмы.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, 24 спасателя боролись с огнем около часа. Причины появления огня выясняются. По факту гибели детей возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как СК возбудил дело после гибели трех человек в пожаре на Купчинской улице.

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