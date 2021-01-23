Мужчина жестоко зарезал супругу после пьяной ссоры в Никольском

Мужчина жестоко зарезал супругу после пьяной ссоры в Никольском
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Тосненском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в убийстве своей супруги. Женщине скончалась на месте от ножевых ранений в грудь и голову.

Трагедия случилась в пятницу, 22 января, в одном из домов на Советском проспекте в селе Никольское. Прибывшие правоохранители обнаружили тело женщины в кабине лифта.

Как сообщили на сайте СУ СКР по Петербургу и области, по данным следствия, при распитии алкогольных напитков между супругами произошел конфликт, после чего мужчина нанес 42-летней женщине несколько ножевых ударов. Затем он оттащил тело в кабину лифта.

В настоящий момент мужчине избирают меру пресечения, устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино разгневанный мужчина зарубил брата топором.

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