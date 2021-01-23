В петербургской квартире 3-месячная девочка умерла при загадочных обстоятельствах

В квартире дома в центре Петербурга обнаружили труп трехмесячного ребенка. Обстоятельства смерти выясняются.
В пятницу, 22 января, в отдел полиции поступило сообщение из скорой помощи об обнаружении трупа малыша. Признаков насильственной смерти на теле девочки не обнаружили.
Как сообщил 78.ru, тело направили в морг для установления причины точной смерти. Материалы дела поступили в следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации ребенка, который наелся магнитов в квартире на Караваевской улице.