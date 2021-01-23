Престарелый предприниматель подозревается в изнасиловании 14-летнего петербуржцы в бане

В Петербурге предпринимателя подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Мужчину задержали.

В четверг, 21 января, в отдел полиции обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что 23 декабря минувшего года в период с шести до семи вечера в помещении общественной бани 62-летний мужчина совершил развратные действия в отношении ее 14-летнего пасынка.

Как сообщил 78.ru, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка пригласила домой знакомого, а он ее изнасиловал. Полицейские объявили мужчину в розыск.