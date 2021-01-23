Престарелый предприниматель подозревается в изнасиловании 14-летнего петербуржцы в бане

Престарелый предприниматель подозревается в изнасиловании 14-летнего петербуржцы в бане
Преступление произошло в бане. Фото: pixabay.com

В Петербурге предпринимателя подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Мужчину задержали.

В четверг, 21 января, в отдел полиции обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что 23 декабря минувшего года в период с шести до семи вечера в помещении общественной бани 62-летний мужчина совершил развратные действия в отношении ее 14-летнего пасынка.

Как сообщил 78.ru, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка пригласила домой знакомого, а он ее изнасиловал. Полицейские объявили мужчину в розыск.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание изнасилование новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Престарелый предприниматель подозревается в изнасиловании 14-летнего ...
В Петербурге у пенсионерки украли икону Христа Спасителя и машинку ...
Девушка устроила стрельбу из окна дома на Художников и попала в психушку
В России минимум новых больных Covid-19 за сутки с 11 ноября
Пассажир трамвая в Петербурге решил не оплачивать проезд и ограбить кондуктора
Петербург снова в лидерах по заболеваемости коронавирусом: 3 056 новых ...
В петербургской квартире 3-месячная девочка умерла при загадочных обстоятельствах
Фильм «Союз спасения», снятый в Петербурге, получил несколько премий ...