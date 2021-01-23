В «Ленэкспо» откроют пункты вакцинации от COVID

В Петербурге растет число желающих привиться от коронавируса. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге растет число желающих привиться от коронавируса. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Во временном госпитале на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» в Петербурге развернут крупнейшие пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

В субботу, 23 января, градоначальник в ходе рабочего объезда осмотрел кабинет вакцинации в поликлинике № 24.

Как сообщила пресс-служба Смольного, в городе до конца января откроют 30 дополнительных прививочных пунктов в дополнение к 70 уже работающим. Также накануне город получил крупную партию вакцины в 65 тыс. доз.

Напомним, с 1 февраля жители Петербурга смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал Госуслуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки тесты на коронавирус сдали 30 798 человек. Болезнь выявили у 3 056 человек.