Судимый петербуржец, нарядившийся в форму сотрудника Росгвардии, задержан

Непонятно, с какой целью гражданин носил форменное обмундирование.

В Санкт-Петербурге задержали гражданина, который незаконно носил форменное обмундирование сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили сегодня, 23 января, в пресс-службе УВО.

Подозрительного мужчину заметили у дома на набережной реки Фонтанки. На нем была форма сотрудника правоохранительных органов. Когда он заметил росгвардейцев, то попытался скрыться, но ему этого сделать не удалось. При себе у гражданина не было никаких документов.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Известно, что лже-росгвардеец был судим и не имеет никакого отношения к работе в правоохранительных органах.

Пока непонятно, каковы были его мотивы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росгвардия и полиция оцепили рыбный склад в Шушарах.