Росгвардия и полиция оцепили рыбный склад в Шушарах

Росгвардия и полиция оцепили рыбный склад в Шушарах
Полицейские и росгвардейцы окружили склад в Шушарах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники Росгвардии и полиции окружили промзону в поселке Шушары в Петербурге. Утром 18 января правоохранители блокировали въезд на территорию склада компании «Ис-Лэнд» на Пушкинской улице.

Как сообщает 47news, к территории промзоны направили не менее четырех грузовиков с силовиками. Сейчас на складе находятся частные охранники — в основном, это молодые люди из Дагестана. Отмечается, что они близки к человеку, который в определенных кругах известен под именем Боря Абхаз.

Конфликт со складом «Ис-Лэнда» началась в конце декабря минувшего года. Перед праздниками здесь был замечен 39-летний бизнесмен Максим Корнеев. Он предъявил свои права на актив.

При этом ФСБ вменяет Корнееву хищение 250 млн рублей на строящихся объектах Минкульта. В сентябре его заключили под домашний арест. 10 января на склад прибыли 30 мужчин в униформе. Они вытеснили с территории предыдущую охрану и заняли стратегические точки склада, где сейчас хранится около 10 тыс. тонн рыбы..

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы задержали мужчину, который открыл стрельбу на проспекте Культуры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ис-лэнд новости СПб рогвардия склад шушары


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мурашко объяснил, при каких условиях могут отменить масочный режим
Приставы Петербурга взыскали с Жилкомсервиса 400 тысяч рублей за залитую квартиру
Владельца полуразрушенных дач Косяковой и Кривдиной оштрафовали на 850 ...
Суд изберет Навальному меру пресечения в отделе полиции в Химках
Доходы России от продажи нефти за 2020 год рухнули на 40,9%
«Это беззаконие»: Навальный записал видеообращение из зала суда в ...
Лавина сошла на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии
Власти Петербурга подсчитали число бездомных в городе