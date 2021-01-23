Станция «Невский проспект» закрыта на выход

Не поясняется, как долго будут действовать ограничения. Фото: Baltphoto

Не поясняется, как долго будут действовать ограничения. Фото: Baltphoto

Причины закрытия станции не разглашаются.

Сегодня, 23 января, стало известно о закрытии станции метро «Невский проспект». Пассажиры временно не смогут выходить на канал Грибоедова, а вот заходить с той стороны все еще можно. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Отмечается, что ограничения были введены в 12:55. Сейчас там много пассажиров и давка.

«В 12.55 ст. Невский пр. (выход на канал Грибоедова) закрыта на выход, работает только на вход»,

— говорится в сообщении и не поясняется, каковы причины изменений.

Напоминаем, что сегодня в новом режиме работают также «Адмиралтейская» и «Площадь Мужества». Первая закрыта для выхода, а вторая – для входа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метро Петербурга готовятся к снижению пассажиропотока на 22% в 2021 году. Планировалось, что продажа билетов принесет 23 млрд рублей, однако проездные принесли лишь 16 млрд.