Станция «Невский проспект» закрыта на выход

Станция &#171;Невский проспект&#187; закрыта на выход
Не поясняется, как долго будут действовать ограничения. Фото: Baltphoto

Причины закрытия станции не разглашаются.

Сегодня, 23 января, стало известно о закрытии станции метро «Невский проспект». Пассажиры временно не смогут выходить на канал Грибоедова, а вот заходить с той стороны все еще можно. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Отмечается, что ограничения были введены в 12:55. Сейчас там много пассажиров и давка.

«В 12.55 ст. Невский пр. (выход на канал Грибоедова) закрыта на выход, работает только на вход»,

— говорится в сообщении и не поясняется, каковы причины изменений.

Напоминаем, что сегодня в новом режиме работают также «Адмиралтейская» и «Площадь Мужества». Первая закрыта для выхода, а вторая – для входа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метро Петербурга готовятся к снижению пассажиропотока на 22% в 2021 году. Планировалось, что продажа билетов принесет 23 млрд рублей, однако проездные принесли лишь 16 млрд.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
изменения работы метро невский проспект новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка пострадала в ходе протестных акций за Навального
В России снизилась заболеваемость гриппом
В Петербурге начались массовые задержания протестующих
В Адмиралтейском районе отреставрируют исторические здания медучреждений
Блогера Варламова задержали на протестной акции в Москве
Манукян заверил, что не изменял Бузовой
С Сенатской площади увезли два автобуса с задержанными на акции за Навального
В Петербурге 8 тысяч детей посетили кружки и секции