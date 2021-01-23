Станция «Невский проспект» закрыта на выход

Причины закрытия станции не разглашаются.
Сегодня, 23 января, стало известно о закрытии станции метро «Невский проспект». Пассажиры временно не смогут выходить на канал Грибоедова, а вот заходить с той стороны все еще можно. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».
Отмечается, что ограничения были введены в 12:55. Сейчас там много пассажиров и давка.
«В 12.55 ст. Невский пр. (выход на канал Грибоедова) закрыта на выход, работает только на вход»,
— говорится в сообщении и не поясняется, каковы причины изменений.
Напоминаем, что сегодня в новом режиме работают также «Адмиралтейская» и «Площадь Мужества». Первая закрыта для выхода, а вторая – для входа.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метро Петербурга готовятся к снижению пассажиропотока на 22% в 2021 году. Планировалось, что продажа билетов принесет 23 млрд рублей, однако проездные принесли лишь 16 млрд.