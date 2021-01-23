В Петербурге 8 тысяч детей посетили кружки и секции

В Петербурге 8 тысяч детей посетили кружки и секции
Школьники смогут ходить на секции и в кружки. Фото: Baltphoto

Учреждения дополнительного образования вернулись к очному режиму работы.

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 23 января, разрешена очная работа учреждений дополнительного образования. В первый же день различные кружки и секции посетили около восьми тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе начали работать 53 учреждения дополнительного образования в 18 районах города. Отмечается, что дети и взрослые должны соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Отмечается, что на протяжении нескольких месяцев школьники и подростки посещали занятия дистанционно и теперь очень рады возможности встретиться с друзьями и вернуться к любимому делу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турции будут производить российскую вакцину от коронавируса. Препараты будут поставлять не только на внутренний рынок внутри страны, но и в другие государства.

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