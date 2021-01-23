В Петербурге за сутки собрали 25 тысяч кубометров снега

Коммунальщики продолжают убирать улицы города после снегопадов.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки с магистралей собрали почти 25 тысяч кубометров снега. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Известно, что ночью дороги очищали около 1,1 тысяч единиц техники и 349 специалистов ручного труда. Дело в том, что в пятницу, 22 января, выпало много снега – в некоторых районах его высота достигла пяти сантиметров.

«Также идет работа по уборке городских аллей и бульваров. В парках и садах трудятся 268 садовников и почти 90 машин»,

— говорится в сообщении.

Синоптики рассказывают, что в городе и дальше будет идти мокрый снег, дороги будут скользкими, так что автомобилистам и пешеходам стоит одеваться по погоде и соблюдать все меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обводном канале модернизируют снегоприемный пункт.