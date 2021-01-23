Жену Алексея Навального освободили отпустили из полиции

Жену Алексея Навального освободили отпустили из полиции
Юлия Навальная была задержана незадолго после начала протестной акции. Фото: скриншот Instagram

Жену оппозиционного политика Алексея Навального Юлию отпустили из ОВД «Сокол». Она была задержана в Москве на несанкционированном митинге в поддержку своего супруга.

В субботу, 23 января, по всей России прошел ряд несанкционированных протестных акций в поддержку Алексея Навального. Аналогичное мероприятие состоялось и в Москве. На митинге присутствовала жена политика, Юлия. На Пушкинской площади её задержали и посадили в машину.

Супругу Навального доставили в ОВД «Сокол», но позже освободили, как информирует ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Составили ли в её отношении протокол, неизвестно. Сама Юлия еще не выходила на связь и не подтверждала свое освобождение публично.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алексея Навального задержали 17 января, сразу после возвращения из Германии, где он проходил реабилитацию после возможного отравления. Политика отправили под стражу до 15 февраля за нарушение условий прохождения испытательного срока по делу «Ив Роше».

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