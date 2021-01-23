Вход на «Площадь Восстания» ограничен из-за большого пассажиропотока

Вход на &#171;Площадь Восстания&#187; ограничен из-за большого пассажиропотока
Станция метро "Площадь Восстания". Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Протестующие все еще находятся в центре города, некоторые решили разъехаться по домам.

В Санкт-Петербурге сегодня, 23 января, проходят несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Граждане прошлись по Невскому проспекту, побывали на Марсовом поле, а затем отправились к Площади Восстания.

По дороге некоторые протестующие решили уехать на метро по домам. В ГУП «Петербургский метрополитен» заявили, что станции в центре города едва справляются с пассажиропотоком и лучше ими по возможности не пользоваться.

В связи с этим с 17:39 вход в вестибюль-1 станции «Площадь Восстания» из-за большого пассажиропотока.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Невском восстановили движение общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы не могли передвигаться по главной улице города из-за протестующих.

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