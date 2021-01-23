Жители улицы Кораблестроителей останутся без тепла до 25 января

Прорывы труб в этом районе в последнее время стали регулярными. Фото: Gazeta.SPb

Прорывы труб в этом районе в последнее время стали регулярными. Фото: Gazeta.SPb

На улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в очередной раз произошла коммунальная авария: прорвало трубу. Теперь местным жителям придется сидеть без отопления несколько дней.

Инцидент произошел в пятницу, 22 января. Коммунальные службы еще даже не знали о случившемся, но василеостровцы уже заметили, что батареи начали остывать, а за окном из-под земли идет густой пар. В течение суток специалисты оценивали масштаб проблемы.

Сегодня, 23 января, участники группы «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «Вконтакте» обратились в аварийную службу, чтобы уточнить сроки ликвидации последствий аварии. Горожанам ответили, что сидеть без тепла придется примерно до двух часов ночи 25 января, что вызвало негодование комментаторов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подобные коммунальные аварии, к сожалению, не редкость на улице Кораблестроителей. Предыдущий прорыв устранили буквально пару дней назад.