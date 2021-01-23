Жители улицы Кораблестроителей останутся без тепла до 25 января

Жители улицы Кораблестроителей останутся без тепла до 25 января
Прорывы труб в этом районе в последнее время стали регулярными. Фото: Gazeta.SPb

На улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Санкт-Петербурга в очередной раз произошла коммунальная авария: прорвало трубу. Теперь местным жителям придется сидеть без отопления несколько дней.

Инцидент произошел в пятницу, 22 января. Коммунальные службы еще даже не знали о случившемся, но василеостровцы уже заметили, что батареи начали остывать, а за окном из-под земли идет густой пар. В течение суток специалисты оценивали масштаб проблемы.

Сегодня, 23 января, участники группы «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «Вконтакте» обратились в аварийную службу, чтобы уточнить сроки ликвидации последствий аварии. Горожанам ответили, что сидеть без тепла придется примерно до двух часов ночи 25 января, что вызвало негодование комментаторов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подобные коммунальные аварии, к сожалению, не редкость на улице Кораблестроителей. Предыдущий прорыв устранили буквально пару дней назад.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Василеостровский район коммунальная авария новости СПб прорыв трубы улица кораблестроителей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Юристку ЗакСобрания Петербурга Анну Довгалюк остановили на Херсонской с ...
В Петербурге замглавы Института уха, горла, носа и речи обвиняют в ...
Жители улицы Кораблестроителей останутся без тепла до 25 января
В Петербурге ОМОНовец ударил участницу протестной акции ногой в живот
В центре Петербурга участник протестной акции напал на инспектора ДПС
Жену Алексея Навального освободили отпустили из полиции
Актриса Фрейндлих остается в реанимации из-за заражения коронавирусом
Дочь Глюк’oZы обвинила известную корейскую группу в плагиате