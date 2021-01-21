На Кораблестроителей восстановили участок прорыва трубы спустя почти сутки

В Василеостровском районе завершились ремонтные работы после прорыва трубы возле дома №30 по улице Кораблестроителей.
Как сообщает АО «Теплосеть», на данный момент подача тепла и горячей воды в дома осуществляется в штатном режиме. Специалисты заменили около 7 метров ненадежного трубопровода. Отметим, что восстановление коммунальной аварии завершилось на 2,5 часа раньше заявленного срока.
«В 6:00 21 января 2021 года специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» полностью завершили работы по устранению последствий технологического нарушения на сетях», – говорится в сообщении компании.
Над ликвидацией дефекта работали три ремонтные бригады и дополнительные силы эксплуатационного района
Напомним, что авария случилась на Кораблестроителей еще вчера утром, 20 января. При плановом обходе сетей специалисты предприятия выявили дефект на трубопроводе. В итоге, участок был отключен для проведения работ.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что организатора свалки на Пискаревском проспекте привлекли к ответственности.