На Кораблестроителей восстановили участок прорыва трубы спустя почти сутки

В Василеостровском районе завершились ремонтные работы после прорыва трубы возле дома №30 по улице Кораблестроителей.

Как сообщает АО «Теплосеть», на данный момент подача тепла и горячей воды в дома осуществляется в штатном режиме. Специалисты заменили около 7 метров ненадежного трубопровода. Отметим, что восстановление коммунальной аварии завершилось на 2,5 часа раньше заявленного срока.

«В 6:00 21 января 2021 года специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» полностью завершили работы по устранению последствий технологического нарушения на сетях», – говорится в сообщении компании.

Над ликвидацией дефекта работали три ремонтные бригады и дополнительные силы эксплуатационного района

Напомним, что авария случилась на Кораблестроителей еще вчера утром, 20 января. При плановом обходе сетей специалисты предприятия выявили дефект на трубопроводе. В итоге, участок был отключен для проведения работ.

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